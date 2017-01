Fueron anunciados los finalistas del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana

El concurso, que busca premiar el mejor libro de narrativa colombiana publicado en el 2016, tendrá ganador el próximo miércoles 25 de enero.



Por Laura Montoya Carvajal



La tercera edición del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana ya cuenta con tres obras finalistas, de las cuales una será elegida como la ganadora en una ceremonia a realizarse el 25 de enero en el Auditorio Fundadores de la Universidad Eafit a las 6:30 pm.



Los escritores Patricia Engel, con su libro de cuentos Vida; Santiago Gamboa con su novela Volver al oscuro valle; y Ricardo Silva con su novela autobiográfica Historia oficial del amor fueron seleccionados por el jurado integrado por Mauricio Vélez, Gloria Rodríguez, David Escobar, Mario Jursich y Leila Guerriero, quien lo preside.



Para esta edición se postularon 126 publicaciones de escritores colombianos o de extranjeros con más de 5 años de residencia en Colombia. El ganador se llevará como premio 40 millones de pesos, un diploma y una obra del artista Hugo Zapata. Los dos finalistas obtendrán a su vez 5 millones de pesos y un diploma.



El concurso, otorgado por la Universidad Eafit, Caracol Televisión y Grupo Familia, en el marco del Hay Festival Medellín, ha tenido como ganadores a los escritores Juan Esteban Constaín con el libro El hombre que no fue jueves y a Andrés Felipe Solano Mendoza con Corea, apuntes desde la cuerda floja.

Sobre los finalistas:



Patricia Engel



Licenciada en francés e historia del arte de New York University y magíster en narrativa de Florida International University. Ha escrito los libros No es amor, es solo París, y Las venas del mar. De padres colombianos, fue criada en Nueva Jersey y vive actualmente en Miami.



De su libro de cuentos Vida, la autora dice: “En todos hay inmigrantes y estos, en sus recuerdos, expresan la nostalgia por el país de origen o por el país y las raíces de sus padres. En varios de los cuentos, como Lucho, Vida y Madre Patria, los inmigrantes son latinos y colombianos que no se han asimilado por completo, o no desean hacerlo, en el país a donde emigraron. Siempre está la conciencia de otredad. De no ser de aquí, ni ser de allá”. También explica que lo femenino, lo latino y la migración son temáticas que aparecen de alguna forma en los cuentos, cuya protagonista siempre se llama de la misma forma.





Ricardo Silva



Nacido en Bogotá, ha escrito obras de teatro, cuentos infantiles, poemas, columnas de opinión en medios como El Tiempo y El País (donde tiene espacios permanentes), así como SoHo, Arcadia, Gatopardo, El Malpensante, Credencial, Gente, El Espectador, Babelia, Número y Piedepágina y novelas como El libro de la envidia, El espantapájaros y El hombre de los mil nombres.



Su trabajo Historia oficial del amor narra fragmentos de la vida de sus padres comenzando en el año 2015 y adentrándose en su ascendencia durante casi un siglo.





Santiago Gamboa



El escritor bogotano fue reconocido por su novela Necrópolis con el premio La otra Orilla de Norma en 2009 y fue finalista del premio Rómulo Gallegos en 2007 con el libro El síndrome de Ulises. Estudió literatura y trabajó como periodista en París y ha escrito en medios como Cromos, Revista Cambio, Gatopardo, Planeta Humano, GQ, Perfiles, Soho e Internazionale.



Su novela Volver al oscuro valle tiene tres personajes que entrelazan sus historias en un viaje de Madrid a Colombia. Uno de ellos es el poeta francés Arthur Rimbaud. “El centro de la novela es la idea del regreso a algún lugar del mundo... ¿Para qué? Para vivir la vida de otro modo. Para ser libre o feliz. Para reanudar las tareas olvidadas y tal vez perdidas”, detalla el escritor.