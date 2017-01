Obras de movilidad en Los Balsos terminan en marzo y en mayo

Además de la millonaria reparación del intercambio de Los Balsos con la Inferior, obra que debe estar en servicio en mayo, la administración municipal también adelanta trabajos a la altura de la avenida 34, con un avance del 70%. En qué consiste



Por Daniel Palacio Tamayo

Habrá un nuevo retorno en Los Balsos

En los cerca de 210 metros lineales que tiene el soterrado dehay 48 obreros que trabajan a toda marcha para reparar los daños de esta obra, que sin entregarse a la comunidad, requirió de una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos. Estaba presupuestada en un inicio para los cerca de 9 mil millones de pesos y sumando todas las adiciones terminará costando casi el doble.El trabajo de los obreros de Conconcreto, firma contratada para esta reparación, está concentrado en la ejecución de más de 100 drenajes, en retirar el concreto de mala calidad y otros trabajos requeridos para la instalación de una serie de vigas longitudinales y transversales de pantalla a pantalla que reemplazarían el sistema de tensores que no fueron suficientes para dar la rigidez necesaria. La obra, sin estrenar, incluso llegó a presentar agrietamiento.En un recorrido hecho con, reiteró que la obra avanza de acuerdo con el cronograma y que, de seguir así, el arreglo estará en los 5 meses presupuestados inicialmente, es decir, entre la última semana de abril y la primera de mayo. Según Bermúdez, el esquema de contratación de la EDU permitió hacer una adjudicación directa para sacar adelante esta obra que pasó por dos contratistas, antes de suspenderse para buscarle la solución que está actualmente en ejecución.Los expertos que permanecen en la obra, afirmaron que el nivel de las aguas que salían por las pantallas se ha reducido significativamente y explicaron que “es debido al cambio en las empaquetaduras de tuberías de EPM ubicadas en la zona, pero que también se debe a los acuíferos que hay en ese sector”.Por último, los expertos explicaron que se anclará de nuevo el puente a las pantallas ya reforzadas para así darles más resistencia a estas obras, que según el estudio realizado por la Universidad de Medellín, tal y como estaba no cumplía con toda la normatividad vigente respecto a sismorresistencia.Las congestiones que en horas pico se extienden desde Los Balsos hasta el puente de la 4 Sur, tienen su origen, en buena medida, según los expertos de la EDU, en el retorno de Santa Fe, pues la bahía es insuficiente para el número de vehículos que toman la calzada descendiente de Los Balsos o deben desviarse a la avenida El Poblado en sentido sur – norte. Según el plan de movilidad que tienen las autoridades y que fue actualizado en 2015, sólo un 20% aproximadamente toma este retorno para el ingreso al centro comercial.Actualmente, los trabajos para la apertura de un nuevo retorno, que permita desembotellar el tráfico vehicular por Los Balsos, avanzan en un 70%. Esta intervención demanda una inversión cercana a los 1.700 millones de pesos. Bermúdez explica que “se espera que la obra esté lista, por tardar, la segunda semana de marzo”.Desde esa fecha, el retorno para tomar la calzada de descenso quedará clausurado y será trasladado unos 200 metros más arriba, donde se hizo la intervención. Se estima que los trabajos tengan un tiempo de ejecución de 4 meses y medio, un poco más de lo contemplado inicialmente debido a “la demora en los ciclos de cargue y descargue para evitar colapsar el tráfico en este sector”, afirmó Bermúdez, quien resaltó que la obra se hizo con todo el cuidado por los árboles que fueron identificados en el sector a solicitud de la comunidad.César Alzate vecino de la zona y veedor ciudadano, está satisfecho con el avance tanto en la reparación decomo con la construcción del nuevo retorno, pues el lugar, afirma es terrible por la cola de carros que se hace para ingresar también al colegio La Enseñanza.