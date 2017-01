Mitos y realidades sobre la nutrición deportiva

¡No coma cuento! Con el inicio del 2017 llegan los propósitos de comer bien y ejercitarse. Asesórese



Con la ayuda de Laura Cortazar, Nutricionista Dietista de Greenfit



Por José Fernando Serna Osorio

No se deje enredar e influenciar negativamente con la alimentación. Por eso le compartimos el conocimiento de una experta para que resuelva inquietudes básicas a la hora de iniciar con buenos hábitos el año.



¿Hacer dieta es malo cuando se hace ejercicio?

Dieta es un término frecuentemente confundido con plan de alimentación; este es diseñado por un nutricionista dietista basándose en los objetivos y las necesidades de cada persona.



¿Lo productos integrales son buenos?

Sí, conservan vitaminas y minerales que se han perdido en los que han sido procesados y refinados como el pan blanco. Hay que tener en cuenta que no todos los alimentos que dicen ser integrales lo son.



¿Calmar la ansiedad con frutos secos es recomendable?

Sí. Los frutos secos tienen grasas insaturadas y proteína. Estos dos nutrientes son de digestión lenta, lo que ayuda con la sensación de saciedad.



¿No desayunar es malo para la salud?

Sí. Después del ayuno nocturno es importante consumir nutrientes para que nuestro organismo funcione de forma adecuada.



¿La yema del huevo tiene colesterol malo?

Sí.



¿Una dieta se puede realizar sin proteína animal?

Sí. Los cereales, leguminosas y frutos secos combinados entre sí pueden sustituir la proteína animal.



¿El café, tiene beneficios antes de realizar una actividad física?

Sí. Especialmente para actividades de larga duración o de potencia.



¿Los alimentos congelados, son nutritivos?

Si hablamos de verduras y frutas, es mejor consumirlos frescos. Aunque son una opción aceptable siempre y cuando sepamos leer la información nutricional para verificar el contenido de sodio.



¿Las carnes frías como el jamón, las salchichas y el chorizo son nocivas para la salud?

Sí. Son subproductos, altos en sal, nitritos y nitratos que han demostrado ser cancerígenos, colesterol, grasa saturada y de muy bajo valor nutricional.







¿Reducir la ingesta de alimentos es una dieta?

No. Dieta es todo lo que una persona consume (sólido y líquido) en un período de 24 horas.



¿Comer entre comidas es malo?

No. Lo ideal es no pasar más de 3 a 4 horas sin consumir alimentos.



¿Todas las grasas son malas para el organismo?

No. Las grasas saturadas son perjudiciales para la salud (tocineta, chicharrón, etc.). Las grasas insaturadas por el contrario son beneficiosas (aguacate, frutos secos, etc.).



¿Los carbohidratos son malos?

No. Los carbohidratos complejos como el arroz integral, avena, pasta, maíz, etc., son mejores que los simples como los dulces, mermeladas, postres, etc.



¿Dieta a base de frutas?

No. Las frutas aportan carbohidratos simples principalmente. La dieta debe estar compuesta de carbohidratos, proteínas y grasas.



¿Los jugos son igual de saludables a las frutas?

No. Las frutas tienen agua, azúcar, vitaminas y minerales. Al procesarlas pierden la fibra y algunas vitaminas lo que nos deja el agua y el azúcar.



¿Ocho vasos de agua al día?

No hay que esperar a tener sed para tomar agua, debe ser consumida durante todo el día. Las necesidades también son individuales, dependen de la edad, de la actividad física y de la tasa de sudoración. Calcula 35 ml/kg para tener una idea del requerimiento aproximado.



¿Los suplementos nutricionales son dañinos para el organismo?

No. Hay que saber cómo utilizarlos y para quién están recomendados. Si tu dieta es completa y equilibrada no hay necesidad de suplementar, a menos que tengas un objetivo en específico como aumentar masa corporal (peso) o masa muscular y con la alimentación no sea suficiente. Si, por el contrario, tienes alguna patología que provoque malabsorción, deficiencia, o necesidad aumentada de algún nutriente, entonces será necesario.



¿Comer después de las 6:00 de la tarde engorda?

No. Tu peso y composición corporal dependen de lo que comas durante todo el día y de tu actividad física.



¿No comer antes de la actividad física es recomendable?

No. Es necesario tener el combustible específico para tu actividad.



¿En una dieta hay que eliminar por completo la llamada “comida chatarra”?

No. Hay que hacer un balance y no excederse ya que suele ser alta en carbohidratos, grasa saturada, sal y colesterol. También hay que eliminar la idea de que la comida “chatarra” es un premio.



¿Mi dieta la puedo compartir con otra persona?

No. Todos tenemos necesidades distintas.



¿Y los quemadores de grasa?

No existen. Existen alimentos y productos derivados que pueden ayudar a aumentar el metabolismo basal (energía que el cuerpo necesita para sus funciones vitales en reposo) lo que incrementa la energía que el cuerpo demanda en el día. Hay que tener mucho cuidado con las pastillas que se comercializan como “quemadores de grasa” ya que pueden ser diuréticos que funcionan alterando las hormonas y órganos que regulan orina, provocando daño renal.



¿Los alimentos sin gluten adelgazan?

No. El gluten es una proteína que se encuentra en algunos cereales como trigo, centeno y avena. Los productos sin gluten son específicos para personas que son alérgicas a él.



¿El exceso de proteínas es perjudicial para el hígado?

No, si el hígado está sano y se lleva un plan de alimentación supervisado por profesionales de la salud.



¿Consumir limón en ayunas adelgaza?

No.



¿Comer cada 3 horas, acelera el metabolismo?

No lo acelera, optimiza la obtención de energía para que el organismo funcione.



¿El ayuno, es beneficioso para bajar márgenes de grasa corporal?

No. El ayuno prolongado (más de 4 horas sin consumir alimento) enciende el botón de “ahorro de energía” en las funciones del organismo. Como el cuerpo no tiene suficiente sustrato para trabajar en funciones vitales entonces se disminuye la tasa de utilización de energía, o sea “quemas menos calorías” en el día.



¿Las dietas ricas en grasa, son beneficiosas para construir masa muscular?

No.



¿El aceite de coco ayuda a adelgazar?

No. El aceite de coco tiene las mismas calorías que cualquier otro aceite.



¿Los aceites de girasol, son malos para la salud?

No.



¿Dormir en el día engorda?

No. El aumento de peso se da por los hábitos de alimentación y estilo de vida. Dormir una siesta de hasta 20 minutos durante el día puede ser beneficiosa.



¿Con una adecuada alimentación, son necesarios los multivitamínicos?

No.



¿Las frutas deshidratadas, pierden sus propiedades ?

No todas además de que pueden contener azúcar agregado. Los polifenoles, un antioxidante que se encuentra en higos y dátiles, se conservan en las frutas deshidratadas. Se deben consumir con moderación.



¿Comer arroz engorda?

Otros mitos



• ¿Todos los productos orgánicos son saludables?

Hasta el momento no hay un estudio que confirme con seguridad que son más saludables que los convencionales.



• ¿Todo los productos que dicen ser light en realidad lo son?

Para que un producto tenga la leyenda “light” debe tener una reducción de al menos 25% del nutriente que dice haber modificado en comparación con el producto de referencia. Esto no significa que el producto light pueda consumirse libremente, también puede tener calorías, grasa, azúcar, etc.



• ¿Cuántas veces al día es recomendable comer?

4 a 6. Depende del estilo de vida de cada persona.



• ¿La utilización de hormonas de crecimiento es peligroso?

La lista de riesgos es más larga que la de las ventajas.



• ¿Las bebidas con endulzante no alteran el metabolismo?

Hay estudios en ratas y humanos que demuestran que el uso de endulzantes pueden ocasionar intolerancia a la glucosa (un estado de hiperglicemia) por cambios que se producen en la flora intestinal. Por otro lado, al consumir azúcar el hipotálamo envía una señal de recompensa prolongada postingestión lo que no ocurre con los endulzantes aumentando la sensación de querer seguir comiendo.



• ¿Leche de vaca o leche de almendras?

Almendras.



• ¿El consumo de sal retiene líquidos?

El consumo en exceso de sal causa retención de líquidos.



• ¿Mantequilla o margarina?

Mantequilla con moderación.



• ¿Azúcar blanca o morena?

Es lo mismo.