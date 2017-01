¿Cuáles son las tarifas de los comparendos de tránsito en Envigado para 2017?

La Alcaldía de Envigado y la Secretaría de Movilidad informaron los incrementos de las infracciones de tránsito para este 2017.







La Alcaldía de Envigado, a través de la Secretaría de Tránsito de la localidad del Sur del Valle de Aburrá, dieron a conocer este martes las tarifas de los comparendos por el incumpliento de las normas de tránsito.



En un comunicado, la Administración envigadeña explicó que el incremento se realizó de acuerdo a la Ley 679 de 2002 que justifica estas alzas con base en el salario mínimo que rija en el país.



Se aclaró, que además de las sanciones monetarias por estas violaciones al Código Nacional de Tránsito se tienen otras de mayor severidad en el caso de personas que sean detenidas conduciendo en estado de embriaguez.



En este aspecto, las sanciones pueden ir desde la suspensión de la licencia por un año hasta el retiro de la misma de por vida y la inmovilización del vehículo.



Los valores de las multas serán los siguientes:

No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo: $737.717.

Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito: $737.717.

Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción: $296.725.

No realizar la Revisión Técnico Mecánica y de emisiones contaminantes: $368.885.

No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo y los cinturones de seguridad de los asientos traseros: $368.885.

No acatar las señales de tránsito: $368.885.

Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida: $368.885.

Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir: $368.885.

Transitar en sentido contrario a lo estipulado: $689.459.

Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de tracción animal: $737.717.

Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos deposición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada: $737.717.

No respetar el paso de peatones: $368.885.

Estacionar en sitio prohibido: $368.885