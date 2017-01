Fernando Ojalvo, Vicepresidente corporativo de Grupo Sura, renuncia

Con motivo de su jubilación, Fernando Ojalvo Prieto deja la junta directiva del Grupo Sura. Lo despiden con aprecio y cariño por sus aportes a la cultura y al empresariado.

Foto archivo





Por Daniel Palacio Tamayo





Fueron 30 años en los que Fernando Ojalvo Prieto participó en diferentes instancias de la compañía Suramericana. En la carta de despedida, tras el anuncio de su jubilación, David Bojanini, presidente del Grupo Sura, afirmó: “Sé que comparten conmigo el sentimiento de admiración, gratitud y afecto que genera en nosotros, sus compañeros de trabajo, una persona como Fernando Ojalvo, a quien le deseamos todo lo mejor en la nueva experiencia de vida que iniciará tras su retiro, en compañía de su familia”.



Actualmente, y hasta el próximo mes de mayo, Ojalvo se desempeñará como Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretario General del Grupo, al tiempo que preside las juntas directivas de Protección, Sodexo Colombia, Comfama y miembro de los consejos directivos de Uniminuto, Corporación Antioquia Presente, Jardín Botánico, Empresarios por la Educación, Fundación Sura, entre otras.



Ojalvo fue parte de la estructuración de empresas como la EPS Sura, ARL Sura y Protección. Así mismo participó de otros procesos que han permitido la expansión de la compañía en la región.



El Grupo Sura manifestó: “30 años, dejando testimonio inigualable con cada una de las causas en las que participó, así como de solidez ética, amor por su trabajo y lealtad con nuestra organización”, mientras que Ojalvo en conversación con Vivir en El Poblado aseguró que “yo de Suramericana he recibido todo, conocimiento, gusto por el servicio, por el arte y cultura. He tenido 30 años de muchísima alegría”.



Ojalvo, quien ahora planea pasar sus días entre Jericó, Antioquia, de donde es oriundo, y España, también manifestó gratitud para quienes han sido sus mentores y compañeros de trabajo. “Recuerdo a Nicanor Restrepo, quien para todos, moral y profesionalmente fue un líder y quien ha orientado todos nuestros actuares”.



De igual la relación de Ojalvo con los empleados de la compañía era más que contractual, “el hecho de servir y encontrar que otros puedan encontrar mejores oportunidades en la vida, así como muchos de nosotros hemos podido salir adelante, es la mejor compensación”, recordó este abogado de profesión mientras respiraba bocanadas del aire puro de Jericó.



En el ámbito personal, este empresario y amante del arte y cultura, también espera gozar de los años de su jubilación de su primer nieto, Miguel, quien nacerá en marzo. “Él seguramente me envolverá en esa posibilidad de cuidarlo y contemplarlo”, dijo con emoción.