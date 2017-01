Ultimátum a Federico, este viernes tiene que posesionar al nuevo Curador

Si el Alcalde de Medellín no posesiona al Curador podría ser enviado a la cárcel e inhabilitado para ejercer su cargo. Una diatriba.

Por José Fernando Serna Osorio

Se agota el tiempo para el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su encrucijada sobre la posesión del nuevo curador de la ciudad, Carlos Alberto Ruiz, quien ganó el concurso de méritos realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, para ejercer el mismo cargo que lo había puesto en el centro de la polémica por las licencias que otorgó a la constructora CDO para el desaparecido conjunto residencial Space.





Tras la confirmación del claustro académico sobre el concurso que fue ganado por Ruiz el pasado 30 de diciembre, el Alcalde tiene la obligación de posesionar al nuevo Curador con plazo solo hasta este viernes 6 de enero. En caso contrario tendría que asumir las consecuencias legales.





“Es más fácil que yo deje de ser el Alcalde de Medellín, que él Curador de Medellín (...) no tiene presentación yo nombrar a este curador, sería un irrespeto con la ciudad”, dijo el Alcalde a Blu Radio en medio de la preocupación por esta situación.





De acuerdo con el alcalde Gutiérrez, en la carta que le envío Ruiz hay un componente de “amenaza” contra su cargo en caso de no posesionarlo como el nuevo Curador de la ciudad. En este sentido señaló que las consecuencias si no lo posesiona podría ir desde un año de cárcel hasta su destitución e inhabilidad por más de ocho años. “Por eso le pido públicamente que desista de este proceso y no ponga en problemas a la ciudad”, repitió el Alcalde el llamado en la cadena radial.





En una extensa carta de ocho puntos, Carlos Alberto Ruiz cuestiona y considera desafortunadas las declaraciones del Alcalde en las que dice tiene una "posición personal y parcializada que se sustenta en juicios de valor y elementos subjetivos que responden a posiciones netamente mediáticas".



En su opinión, lo dicho por el Alcalde solo tiene tintes malintencionados que buscan desprestigiarlo después de haber sido investigado durante 3 años por prevaricato por acción y absuelto en primera instancia por un juez de la República de los cargos imputados por el ente acusador dentro del caso Space tras no demostrarse su culpabilidad.





Así mismo, declaró en la misiva que junto a los afectados de CDO, él también es víctima y espera que se cierre con la justicia el proceso cuando sea asentada la decisión del juez sobre el caso Space.