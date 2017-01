Duro rifirrafe entre Alcalde de Medellín y Curador electo implicado en caso Space

El Alcalde de Medellín, en tono casi de ruego, le pide a Carlos Alberto Ruiz que no asuma su cargo. El electo curador se empeña en hacerlo.

Por José Fernando Serna Osorio

“Desista”, “Renuncie”, “No tiene presentación”. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez fue enfático al referirse nuevamente a la elección de Carlos Alberto Ruiz como nuevo Curador Urbano de Medellín, luego de ser investigado por ser quien otorgó las licencias de construcción del desaparecido conjunto residencial Space.





Ruiz obtuvo nuevamente el puesto tras ganar el concurso de méritos que fue realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, el pasado 30 de diciembre, pero su posesión está en entredicho tras las voces de protesta y rechazo que hicieron el Alcalde de Medellín y el secretario de Gestión y Control Territorial de la ciudad, José Nicolás Duque Ossa, sobre los juicios de valor, moral y éticos que tiene asumir el cargo.





“Yo mismo le pido a él que renuncie a ese proceso, que es lo mejor para él, que es lo mejor para la ciudad, creo que sería una gran ofensa para las víctimas y creo que generaría mucha inestabilidad en el proceso en todo su quehacer y en su labor de curador en los años siguientes, sabiendo que hoy hay tanta ayuda de parte de la comunidad”, dijo el alcalde Gutiérrez.





En una extensa carta, Ruiz salió en defensa de su nombre y contradijo las declaraciones de los funcionarios de la Administración Municipal, catalogando de “posición personal y parcializada” las declaraciones realizadas tras su designación.





En su opinión, lo dicho por el Alcalde solo tiene tintes malintencionados que buscan desprestigiarlo después de haber sido investigado durante 3 años por prevaricato por acción y absuelto en primera instancia por un juez de la República de los cargos imputados por el ente acusador dentro del caso Space tras no demostrarse su culpabilidad.





En la carta señaló que él, junto a los afectados, son víctimas del desplome de la torre 5 y posterior demolición del edificio en octubre de 2013. Así mismo, enfáticamente precisó que seguirá en el proceso y estará atento a que se cumplan todos los pasos.





“Desde que decidí presentarme al concurso y adelantar cada una de las etapas del mismo, fui consciente que cualquier que fuera el resultado, este sería utilizado en mi contra. (...) fui el que mejor desempeño tuve en las mismas, resultado este que no es anecdótico, ya que en los proceso o concursos de méritos anteriores en los que participé obtuve siempre el mejor desempeño, lo que demuestra que poseo el conocimiento, cualificación y experticia necesarias para desarrollar la función de Curador Urbano”, argumentó en la misiva Ruiz.





En ese tire y afloje, la mañana de este martes el Alcalde reiteró su petición al electo curador argumentando que carece de poder para tal decisión. “A mí me parece que eso no tiene presentación, para él. Yo lo que vuelvo y le pido públicamente a él es que desista de ese proceso y que él mismo renuncie, porque tristemente yo como Alcalde no tengo hoy herramientas legales de que él no puede ser el curador”.





Por su parte Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban Cantor, una de las víctimas del desplome de la torre 5 y vocera de los afectados por CDO, dijo que tienen todo el material probatorio para demostrar la culpabilidad del electo Curador de Medellín y que las dará a conocer.





"Él sabe lo que hizo, voy a destapar toda la información. Él ha cometido demasiado errores y nosotros tenemos la pruebas. Ya se destaparon todas las de la Fiscalía contra el tema del prevaricato porque ese proceso, supuestamente, terminó. Aunque realmente no ha terminado hasta que él no asiente del todo la sentencia y cuando ya deje la sentencia asentada ahí sí nosotros vamos a apelar con el Tribunal Superior de Medellín. No soy nadie para juzgar si renuncia o no, ya él sabrá si se siente capaz de hacerlo después de lo hizo, pero nosotros no nos vamos a quedar quietos”, dijo Cantor.