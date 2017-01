Ocho venezolanos trabajaban de manera irregular en obra de El Poblado

Migración Colombia realizó la inspección y deportó a los migrantes. Al constructor se le inició un proceso administrativo.

Foto cortesía @MigracionCol

Por José Fernando Serna Osorio

Una inspección realizada por oficiales de Migración Colombia en la construcción de un edificio en inmediaciones del parque Lleras, en El Poblado, permitió la ubicación de ocho ciudadanos venezolanos que estaban trabajando de manera irregular en la obra.





De acuerdo con la oficina de Migración, una alerta ciudadana permitió realizar el operativo en el que efectivamente se hallaron las personas que, en su mayoría, habían ingresado al país a finales de diciembre por diferentes ciudades.





"Estaban trabajando desde el 7 de enero. En un principio nos dijeron que se les estaba pagando lo justo y que estaban afiliados con prestaciones de salud. Cuando fuimos a verificar esto no era así. Tras el procedimiento fueron llevados a Cúcuta por Migración y de allí a Venezuela, su país de origen", dijo un funcionario de Migración.





Los ciudadanos venezolanos ingresaron al país de manera regular con pasaporte y en calidad de turistas. En esta condición se les permite la estadía por 90 días con tránsito libre por el país y una posibilidad de prórroga por otros tres meses. No pueden laborar si ingresan como turistas.



"Creo que es importante que los ciudadanos colombianos entiendan las implicaciones que tiene el contratar extranjeros sin el lleno de los requisitos de ley. Para nosotros es preocupante esta situación, pues no podemos aceptar que terceros se aprovechen de la necesidad de algunos extranjeros para lucrarse y no pagar lo que les corresponde o afiliarlos a el Sistema de Seguridad Social", dijo Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia





En el caso del empleador, una firma constructora, le fue iniciada una investigación administrativa por la contratación de estas personas de manera irregular y se expone a una sanción monetaria. Sin embargo, por parte de Migración no se especificó la firma responsable.





Por lo menos 34 mil migrantes irregulares ingresaron al país en 2016 por diferentes rutas del territorio nacional, reveló Migración Colombia. Las personas, en su mayoría, procedían de Haití (20.366), Cuba (8.167), India (874), Congo (570), quienes pagan entre 2 mil y 2.500 dólares para cruzar la geografía colombiana con destino al Pacífico y de allí seguir su ruta hacia Estados Unidos.