En Autopista Medellín-Bogotá: “si el talud no cede se inducirá derrumbe de manera controlada”, informa Devimed

Hoy la Gobernación de Antioquia declaró calamidad pública en la Autopista para atender el derrumbe en la jurisdicción de Copacabana



Permanece cerrada la Autopista Medellín-Bogotá debido a un deslizamiento de tierra en el kilómetro 12+ 350, jurisdicción del Municipio de Copabacana.

Según informó Devimed, empresa que tiene la concesión de la autopista, si en las próximas horas, el talud en la autopista Medellín-Bogotá (km 14 + 350) no cede, se inducirá el derrumbe de manera controlada con explosivos.



Además, calculan que ya se desprendieron cerca de 5 mil metros cúbicos de tierra y que faltan por caer cerca de 45 mil. No se puede remover lo que se ha desprendido por seguridad, porque sigue cayendo material.



Por el momento, no se ha determinado fecha de apertura de la vía. Debido a esto se le recomienda a los ciudadanos que se transportan al Oriente tomar vías alternas como Las Palmas, Santa Elena y El Escobero.