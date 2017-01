De perseguir a alias Otoniel viene a contrarrestar la delincuencia en El Poblado

El Mayor Julián Trujillo reemplazó a su homólogo Leonel Rogeles en la estación del barrio Manila. Conozca qué tiene entre sus planes por la seguridad

Por Daniel Palacio Tamayo

El mayor Julián Trujillo, con más de 20 años en la institución, fue designado para liderar las acciones que garanticen la seguridad para los habitantes de la comuna 14. Trujillo Cedeño llegó desde Urabá donde laboraba en el bloque de búsqueda que está tras el hombre más requerido de Colombia: alias Otoniel, jefe máximo del denominado Clan del Golfo.





“Para nadie es un secreto que los delincuentes que vienen a robar no viven acá, son gente que viene de otras comunas y estamos planteando nuevas estrategias en el control a la delincuencia que la comunidad va a sentir y ver”.“Contra el hurto ya hay estrategias que están implementadas, como los 25 puestos de control en las zonas más críticas. Pero aparte de eso tenemos varias estrategias implementadas y estamos planteando un relevo de personal que viene conmigo de la Unipol (Unidad Nacional de Intervención y Antiterrorismo) para que haya nuevas ideas”.“Eso lo dirán las investigaciones que están llevando la Policía Judicial y la Sipol (Seccional de Inteligencia de la Policía). Más adelante se verán los resultados”.“En especial vamos a recuperar los parques. También tenemos, en cuanto a hurto, los puntos rojos focalizados y con esas estadísticas vamos a trabajar para combatir ese delito, porque de acuerdo con la modalidad, lo combatiremos con nuevas estrategias”.“Hay que tener en cuenta los avances en el parque Lleras con las intervenciones de hace un año. Porque es un tema que se está trabajando de mano de la administración municipal hasta recuperarlo totalmente. Vamos a erradicar esa situación y no dejarlo coger fuerza para no tener otros Lleras en otros sitios”.“Con el nuevo Código de Policía, que entra en vigencia a finales de este mes, nos va a quedar mucho más fácil controlar ese tipo de actividades sexuales”.“La exigencia del Alcalde es mucha, pero la Policía no es menos para ese reto que nos pone. Estamos dispuestos, lo aceptamos y lo lograremos. Es un hecho que tenemos las estaciones infestadas de delincuentes, pero eso no es ningún inconveniente, la solución se va dando poco a poco con el Inpec”.“16”.“Son cinco calabozos”.“Es algo que tenemos como prioridad para este año, pero como llegué el jueves pasado... (risas). Pero sí es una prioridad darles a nuestros policías un lugar digno donde trabajar”.“A este celular, desde que lo recibí, me han llegado cientos de casos. Es una comunidad muy acuciosa en cuanto a la seguridad, la idea es reducir esa brecha entre la comunidad y el policía y hacer un solo frente contra la delincuencia, además aprovechando las redes sociales que son una herramienta fabulosa contra el delito”.