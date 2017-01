Colombiatex 2017, el reto del nuevo juego

Del martes 24 al jueves 26 de de enero, Inexmoda llevará a cabo en Plaza Mayor la edición número 29 de esta feria catalogada como crucial para la industria textil



Por Juan Sebastián Mora Eusse

313 millones de dólares en oportunidades de negocios espera generar, feria de insumos del sector textil y confección en la que se reunirán cerca de 1.800 compradores internacionales de 60 países y 13.000 compradores nacionales, además de 510 expositores provenientes de países como India, España, Brasil, México, Ecuador, Perú, Singapur, Italia y Estados Unidos.conversó con Luz Adriana Naranjo, directora de Transformación Estratégica de Inexmoda y vocera oficial del Pabellón del Conocimiento, el espacio académico y gratuito de la feria.abre el calendario ferial del sector textil en Sudamérica ¿Qué tan significativo ha sido su crecimiento en los últimos años?“Sin lugar a dudas,es un vehículo de comunicación de ciudad, de país y de sector y durante sus 28 ediciones se ha consolidado como centro de negocios para la industria textil. Eso lo demuestran datos como que el 40 por ciento de los expositores de la edición 2017 son internacionales y la presencia de 1.800 compradores extranjeros.En los últimos cinco años,ha crecido un 6% en compradores internacionales, 90% en compradores nacionales y 159% en expectativas de negocios. Así que el crecimiento ha sido constante”.“Vivimos en un mundo cada vez más cambiante y queremos que los empresarios y las personas vinculadas al mundo de la moda desarrollen un pensamiento mucho más ágil para tomar decisiones y ser más competitivos.Hoy no es más competitivo el que sabe más, sino quien es capaz de aplicar ese conocimiento rápidamente, con mayor velocidad. La invitación al empresario es a adaptarse al nuevo juego, que exige tener una mente abierta y donde el futuro ya no es dentro de diez o quince años, sino ahora mismo”.es una feria de negocios, que también tiene un componente de moda con el Foro de Tendencias, espacio donde se exhibirán los insumos más importantes que se van ver dentro de la muestra comercial. El tercer eje es el conocimiento.Inexmoda cree firmemente en el conocimiento como vehículo de transformación social y empresarial y, por ello, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, tendremos el Pabellón del Conocimiento.Allí, los primeros dos días de la feria, ofreceremos 21 conferencias gratuitas, que se desarrollarán en el Teatro Metropolitano y no requieren de previa inscripción. Adicionalmente, el tercer día de, tendremos quince talleres gratuitos en la Sala de Comisiones de Plaza Mayor, que sí exigen previa inscripción en www.colombiatex.com , sitio en el que se puede consultar la programación del Pabellón”.“Estamos esperando empresarios, estudiantes y emprendedores. Una de las características de las personas innovadoras de hoy es la capacidad de conectar información de industrias distintas: diseño, gastronomía, ingeniería de sistemas... Queremos aprovechar este espacio de moda para que asistan diferentes públicos, con distintos niveles de conocimiento.Las temáticas no se limitan a moda. Juan Camilo Quintero, gerente de Innovación y Emprendimiento de la ANDI hablará de los Nuevos Caminos para competir y ganar, una charla que aplica para empresarios de cualquier industria. El Alcalde Federico Gutiérrez participará con la conferencia Mente Abierta. Vamos tener casos de éxito como el de Falabella y el de Mercado del Río. La programación es superamplia”.“Una es cerrar brechas. Las empresas deben pasar la mirada de vender un producto, a vender un modelo de negocio, un estilo de vida, experiencias, valor agregado, conexión con el corazón.La tendencia en la que tenemos que trabajar fuertemente este año con Inexmoda es el mundo del retail. Retail no es únicamente el punto de venta; es el último contacto que cada marca tiene con sus clientes; es diseñar la estrategia de la marca teniendo en cuenta a sus compradores, cómo se comunica con ellos, dónde y cómo les vende, y cómo convierte eso en indicadores.Hacia el futuro, otras dos tendencias son la tecnología, que las prendas no solo sean bonitas y bien hechas, sino que presten servicios; y temas como la sostenibilidad y la personalización”.“El 45 % por ciento de lo que se produce en el país en el sector textil y de confección se hace en Antioquia. Hay marcas muy importantes en Bogotá, Barranquilla y Cali, pero las más grandes y las de mayores ventas están en Antioquia. Las empresas se han replanteado; han invertido en maquinaria y tecnología, en conocimiento para crear nuevos canales de comunicación y comercialización. Yo siento que esta es un industria relevante; todos nos vestimos, pero lo importante es de quién nos vestimos.El entorno económico del país no es fácil, y seguramente va contraer el consumo, pero eso te reta a diferenciarte más con tu producto, en tu canal de comunicación y canal de venta. Observo muchas marcas invirtiendo en lo necesario para generar esas ventajas competitivas”.En julio de 2016, en una entrevista para Vivir en El Poblado, Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda, se manifestó inconforme con las condiciones de Plaza Mayor como recinto ferial. ¿Esa insatisfacción por parte decontinúa?“Tenemos una muy buena relación con Plaza Mayor, pero es un recinto que tiene muchos retos para satisfacer las necesidades de un cliente comocon sus feriasy Colombiamoda. Las condiciones de hoy no satisfacen nuestras proyecciones de crecimiento”.