Cinco planes para hacer en Medellín si no se va de paseo

Se viene el puente de Reyes, momento perfecto para aprovechar los múltiples espacios y opciones de entretenimiento y turismo que ofrece nuestra ciudad. Te sugerimos cinco divertidos planes para que no te quedes en casa.

Por Juan Sebastián Mora Eusse

Visitar los mercados gastronómicos







De viaje en la nueva ruta del Metrocable







Una tarde de picnic y naturaleza







Últimos días de los alumbrados del Parque Norte







Aventura acuática en el Explora





Foto cortesía Parque Explora

Inspirados en lugares como el San Miguel en Madrid y el Chelsea Market en Nueva York, han surgido, en Medellín y sus zonas cercanas, los mercados gastronómicos. En estos sitios la premisa es comer de todo un poco, tomarse unas cervezas o unos buenos vinos y dejar pasar las horas en buena compañía, compartiendo en mesas comunes.Mercado del Río, ubicado cerca a la estación del metro Industriales y diagonal a Ciudad del Río, es el más reciente. Plaza Pakita, localizada en el kilómetro 17 de la vía Las Palmas (antes del peaje hacia El Retiro), es otra atractiva alternativa que sigue este formato multipropósito en donde las posibilidades para deleitar el paladar son numerosas. Mercadeo del Río funciona de lunes a domingo de 7 a.m. a 11 p.m. ( los sábados abre a las 8 a.m. y los domingos a las 9 a.m.; los lunes y martes cierra a las 9 p.m., los miércoles a las 10 p.m. y los domingos y festivos a las 8 p.m.). El horario de Plaza Pakita es de martes a domingo ( y lunes festivos) de 11 a.m. a 8 p.m. Los viernes y sábados cierra a las 10 p.m.A mediados de diciembre de 2016 se inauguró la línea H, una nueva ruta de Metrocable, que además de ser una solución de transporte para los habitantes de la parte alta de la comuna 8 (Villa Hermosa), es un nuevo atractivo turístico para locales y foráneos.Esta ruta inicia su recorrido en la estación Oriente del Tranvía de Ayacucho, donde hace conexión física y tarifaria con ese sistema de transporte. Tiene una estación intermedia en Las Torres y termina en la estación Villa Sierra.El metro, el tranvía y la línea H operan de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 11 p.m. Los domingos y festivos, el metro y el tranvía prestan servicio de 5 a.m. a 10 p.m. y la línea H funciona de 8:30 a.m. a 10 p.m.Parques ecológicos como el Arví en Santa Elena, El Salado en Envigado y La Romera en Sabaneta, son destinos recomendados para los amantes de las caminatas ecológicas y de los picnics en medio de la naturaleza.Algunas alternativas urbanas para un picnic son el Jardín Botánico y El Museo El Castillo, espacios donde incluso se pueden comprar distintos tipos de canastas gourmet (en el Jardín Botánico a través del Restaurante In Situ), con todos los elementos necesarios para vivir esta experiencia.Si desea conocer más sobre cómo planear un picnic soñado visite este especial deHasta el lunes festivo (9 de enero) estarán exhibidos. en el Parque Norte y sus alrededores. los alumbrados, en los que se destacan las figuras gigantes de los Reyes Magos y la Estrella de Belén en el lago. La entrada al parque es gratuita, pero las catorce atracciones del parque que están en funcionamiento en horario nocturno tienen un costo por persona de 6.500 pesos.Para evitar el tráfico vehícular, el mejor camino es utilizar el metro y bajarse en la estación Universidad. Durante este puente festivo, el Parque Norte permanece abierto hasta la medianoche.Un espectáculo natural para adultos y niños es el Acuario del Parque Explora, compuesto por 6 escenarios de agua dulce,11 de mar y 26 terrarios. Está concebido como selva inundada, en la que los visitantes encontrarán 256 especies presentes en los ríos Amazonas, Orinoco, Magdalena y los océanos Pacífico y Atlántico. Si va al acuario, visite también el vivario y las salas interactivas del parque.martes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. (taquilla hasta las 4:00 p.m.) .Sábados, domingos y festivos de 10:00 a.m. a 6:30 p.m. (taquilla hasta las 5:00 p.m.).