Los Villegas no tendrán multa millonaria por Space

En un fallo de la Superintendencia de Sociedades se le retiran las multas a Álvaro Villegas y su hijo Pablo, por los problemas presentados en los edificios de sus firmas CDO.



Por Daniel Palacio Tamayo







La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) levantó la sanción que le había sido impuesta a tres de los representantes de la firma CDO por su responsabilidad en los errores constructivos que se detectaron tras el colapso de la torre 6 del complejo residencial Space.



En diciembre de 2016, la SIC, le había impuesto multas a Álvaro Villegas, Ileana Arboleda Villegas, cercanas a los 64 millones de pesos; mientras que María Cecilia Posada y Pablo Villegas fueron sancionados con multas de 96 millones de pesos y el ingeniero calculista Jorge Aristizábal con una multa de 128 millones de pesos. Igualmente las firmas de CDO Lérida, Alsacia, Calamar y Vifasa, tendrían que pagar una suma cercana a los 4 mil millones de pesos según esa primera sentencia.



Sin embargo, el apoderado de la familia Villegas presentó la apelación contra la entidad respecto a este fallo sancionatorio por violar el código del consumidor y tras un año de revisión, la SIC notificó a las partes de su nueva decisión en la que asegura “este despacho considera que, contrario a lo expuesto por la primera instancia, no hay lugar a imponer sanción alguna a las personas Maria Cecilia Posada, Pablo Villegas Mesa, Ileana Arboleda y Álvaro Villegas, a título de miembros de junta directiva, considerando que no obra en el expediente, prueba alguna por medio de la cual se establezca la responsabilidad de aquellos en la comisión de una conducta tipificada por el Estatuto del Consumidor”.



En ese sentido revocó y ordenó archivar las sanciones contra Álvaro Villegas, Ileana Arboleda Villegas y Pablo Villegas que sumaban más de 225 millones de pesos. Sin embargo, confirmó la primera sentencia en los apartados en los que se sancionaba a Lérida CDO (en liquidación) y las compañías, también de CDO, pero en reorganización Alsacia, Calamar y Vifasa; al igual que a las personas naturales Jorge Aristizábal y María Cecilia Posada.



“Para el despacho se encuentra más que demostrada la existencia de una falla en las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad de los complejos residenciales Space, Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania, así como la efectiva participación del señor Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa en la producción de ella”, concluye el informe de la Superintendencia y que sigue despertando la indignación entre los afectados por CDO, pues muchos de ellos aún no ven una reparación efectiva.